Певица Наталья Могилевская стала новой ведущей программы «Светская жизнь» вместо Кати Осадчей
Как известно, Екатерина является неизменной телеведущей программы «Светская жизнь», однако после рождения третьего сына она ушла в отпуск по уходу за ребенком.
Сейчас ее временно заменила известная украинская певица Наталья Могилевская.
В новом анонсе «Светской жизни», который появился в разделе «сториз» Instagram Могилевская устроила допрос экс-тренеру сборной по футболу Андрею Шевченко.
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Она спросила у знаменитого футболиста, почему он покинул пост главного тренера сборной Украины, не став продлевать контракт.
«Или у тебя были другие предложения, или ты устал или просто не хочешь. Почему не продолжаешь?», - спросила певица у футболиста.
На опубликованных кадрах ответ Шевченко можно расслышать лишь частично. В частности, ... говорит, что хочет "посмотреть" и "пожить".
В тоже время экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко, уже успел подвести итоги работы с командой.
Он отметил, что пять лет, которые он провел с командой прошли «на одном дыхании». Об этом он
«Выход на Евро без поражений, обыграли чемпионов Европы – потрясающий момент. Конечно, Евро со всеми сложностями, с которыми мы столкнулись. Считаю, команда отдала больше, чем 100%», - отметил футболист.
Шевченко убежден, что футболисті сборной с честью вышли и показали очень хороший результат, максимум своей игры.
«Думаю, все остались очень довольными», - заключил экс-тренер.
Напомним, что Шевченко может покинуть Украину после ЕВРО-2020.
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