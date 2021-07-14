Дружина знаменитого українського футболіста, а нині тренера національної збірної Андрія Шевченка Крістен Пазік зворушливо привітала чоловіка з їх річницею, поділившись архівними фото
42-річна американська модель польського походження Крістен Пазік поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Цю публікацію Крістен приурочила до важливого для них з чоловіком дня: річниці їхнього весілля. Пара зв'язала себе узами шлюбу 14 липня 2004, і з тих пір щасливо живе разом, виховуючи чотирьох синів.
"З річницею мого єдиного. Спасибі за всю любов, підтримку і посмішки. Я люблю тебе", - написала Пазік у своїй публікації.
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Вона також поділилася їх з Шевченком спільними фото. На одному зі знімків сама модель була відображена топлес, в той час як Шевченко притискав її до себе.
У коментарях підписники Пазік активно вітають їх з чоловіком.
"З річницею", "Будьте щасливі", "Здоров'я і душевної рівноваги", "ви дуже красива сім'я. Будьте щасливі", "щастя вам", "спасибі, що ви разом з нашою легендою! Щастя і многая літа!", "Найкрасивіша пара! Приклад для наслідування!",- пишуть люди.
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