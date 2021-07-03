Жена Андрея Шевченко в бикини засветила пышную грудь и тонкую талию

Как сообщает Politeka.net, пока Андрей Шевченко поехал со сборной Украины на Евро-2020, его жена болеет за команду дома. Иногда она даже показывает очаровательные снимки в сети.

Так, несколько часов назад, 42-летняя американская модель польского происхождения Кристен Пазик поделилась в Instagram двумя черно-белыми фото с разницей в 15 лет.

Пазик продемонстрировала стройные формы после рождения четверых детей на снимке, сделанном в 2020 году, а также разместила архивное фото в купальнике, сделанное в 2005 году после первых родов.

"Принимаю черно-белый челлендж. Первое фото — сделано в 2020 году, так я выгляжу после рождения четверых детей, на втором фото, сделанном в 2005 году после первых родов", — написала она в подписи к снимкам.

Фигура Кристен выглядит потрясающе и великолепно, в ее бикини! Ее стальным мышцам можно только позавидовать.

Поклонники не стали скупиться на комплименты для любимой Шевченко и засыпали ее хвалебными комментариями.

"Супер", "Вы выглядите потрясающе, самая профессиональная топ-модель", "Вы такие же, но, вероятно, теперь полны любви", "Обе хороши", "Совсем не изменилась", - пишут пользователи сети.

Напомним, жена Шевченко показала, чем покорила звезду футбола: обнажила все самое интересное.

Как сообщала Politeka, сыновья Шевченко поддержали сборную в матче со Швецией, кадры.

Также Politeka писала, что Шевченко может покинуть Украину после ЕВРО-2020.