Жена знаменитого украинского футболиста, а ныне тренера национальной сборной Андрея Шевченко Кристен Пазик трогательно поздравила супруга с их годовщиной, поделившись архивными фото
42-летняя американская модель польского происхождения Кристен Пазик поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Эту публикацию Кристен приурочила к важному для них с мужем дню: годовщине их свадьбы. Пара связала себя узами брака 14 июля 2004, и с тех пор счастливо живет вместе, воспитывая четверых сыновей.
«С годовщиной моего единственного. Спасибо за всю любовь, поддержку и улыбки. Я люблю тебя», - написала Пазик в своей публикации.
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Она также поделилась их с Шевченко совместными фото. На одном из снимков сама модель была запечатлена топлес, в то время как Шевченко прижимал ее к себе.
В комментариях подписчики Пазик активно поздравляют их с мужем.
«С годовщиной», «Будьте счастливы», «Здоровья и душевного равновесия», «Вы очень красивая семья. Будьте счастливы», «Счастья вам», «Спасибо, что вы вместе с нашей Легендой! Счастья и многая лета!», «Самая красивая пара! Пример для подражания!», - пишут люди.
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