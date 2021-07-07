Сын Андрея Шевченко может стать будущей звездой "Челси"
Тренер сборной Украины Андрей Шевченко однажды может увидеть, как его сын Кристиан играет в белом за "Трех львов", как обладатель паспорта Великобритании.
В прошлом году Шевченко подтвердил, что его сын играет за молодежную команду "синих", отмечает британское издание The Sun.
Сын Шевченко учится премудростям футбола в академии "Челси". Как же похожи, ведь за цвета этой команды Андрей Николаевич играл в 2006-2008 годах. Отец гордится своим сыном и верит, что он может стать звездой Челси.
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"Мой второй сын тренируется в академии "Челси". Это очень хорошая школа футбола, которая воспитала не один десяток игроков отличного уровня", - с радостью высказывался тренер украинской сборной о планах сына.
Кристиан также получил бы право играть на международном уровне за Украину и, вероятно, США и Польшу через гражданство своей матери. Жена Шевченко - польско-американская модель Кристен Пазик.
На вопрос, какую сборную он хотел бы, чтобы его сын представлял в будущем, 43-летний спортсмен ответил: "Я хотел бы встать перед таким выбором. С удовольствием. Если будет такой выбор, тогда и поговорим".
Напомним, жена Шевченко показала, чем покорила звезду футбола: обнажила все самое интересное.
Как сообщала Politeka, сыновья Шевченко поддержали сборную в матче со Швецией, кадры.
Также Politeka писала, что Шевченко может покинуть Украину после ЕВРО-2020.