Жена Андрея Шевченко сделала неожиданное признание после 1/4 финала Евро-2020 между Украиной и Англией

Как передает Politeka.net, соответственный пост Кристен Пазик опубликовала на своей страничке в Instagram.

42-летняя супруга является гражданкой Великобритании поэтому ей было трудно определить своего фаворита в поединке.

Американская модель польского происхождения отметила, что даже не могла смотреть игру.



"Жить в Англии и быть гражданином Великобритании было еще труднее, но я так горжусь тем, чего добилась эта молодая (украинская - ред.) команда. Спасибо всем за поддержку на протяжении всего пути. Идем к следующей цели. Поздравления Англии", - написала любимая наставника нашей сборной.

Напомним, что матч с Украины и Англии, который проходил в Рыме, закончился со счетом 4:0 в пользу "трех львов".



В полуфинале ЕВРО-2020 футболисты с Великой Британии встретятся со сборной Дании.

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