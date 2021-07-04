Жена Андрея Шевченко сделала неожиданное признание после 1/4 финала Евро-2020 между Украиной и Англией
Как передает Politeka.net, соответственный пост Кристен Пазик опубликовала на своей страничке в Instagram.
42-летняя супруга является гражданкой Великобритании поэтому ей было трудно определить своего фаворита в поединке.
Американская модель польского происхождения отметила, что даже не могла смотреть игру.
"Жить в Англии и быть гражданином Великобритании было еще труднее, но я так горжусь тем, чего добилась эта молодая (украинская - ред.) команда. Спасибо всем за поддержку на протяжении всего пути. Идем к следующей цели. Поздравления Англии", - написала любимая наставника нашей сборной.
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Напомним, что матч с Украины и Англии, который проходил в Рыме, закончился со счетом 4:0 в пользу "трех львов".
В полуфинале ЕВРО-2020 футболисты с Великой Британии встретятся со сборной Дании.
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