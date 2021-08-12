Фото показали на одной из фан-страниц

Жена футболиста Андрея Шевченко модель Кристен Пазик отпраздновала День рождения и показала чувственные фотографии с мужем

Как пишет Politeka.net, легендарный украинский футболист, бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко и американская модель польского происхождения поженились 17 лет назад. Супруги воспитывают четырех сыновей-16-летнего Джордана, 14-летнего Кристиана, 9-летнего Александра и 7-летнего Райдера Габриэля.

Жена Шевченко часто делится с поклонниками фотографиями и видео из личной жизни в своем Instagram. Как известно, 11 августа модель отпраздновала свое 43-летие. В формате stories Кристен Пазик показала, что получила много поздравлений и показала, как ее поздравили на одной из фан-страниц мужа.

Так, там опубликовали фотографии из их фотосессии несколько лет назад, где Шевченко и Пазик еще очень молоды.

"Она-любовь нашего героя 😍 с Днем рождения ее 😍❤️ она такая замечательная @kristenpazik 🌹 ", - написали на фан-странице.

Это фотографии из чувственной фотосессии пары, где молодой Шевченко фотографировался с голым торсом, а Кристен в красивом нижнем белье.

Поклонники поздравили жену кумира с Днем рождения, однако были и такие, кто скептически отнесся к таким откровенным фотографиям.

"С Днем рожденья, королева...", "Может это нравится кому-то, но на показ свою жену показывать я думаю не каждый решится показывать !!!!",- написали в сети.

Ранее Politeka писала, что жена Шевченко поздравила мужа с годовщиной, засветив совместное фото "с перчинкой": "самая Красивая пара".

Напомним, что жена Андрея Шевченко блеснула фигурой в бикини, показав фото с разницей в 15 лет: "Совсем не изменилась".

A еще Politeka сообщала, что сын Шевченко пошел по стопам отца, оказавшись в "Челси" может никогда не сыграть за Украину.