Син Андрія Шевченка може стати майбутньою зіркою "Челсі"

Тренер збірної України Андрій Шевченко одного разу може побачити, як його син Крістіан грає в білому за "Трьох левів", як володар паспорта Великобританії.

Минулого року Шевченко підтвердив, що його син грає за молодіжну команду "синіх", зазначає британське видання The Sun.

Син Шевченка навчається премудростям футболу в Академії "Челсі". Як же вони схожі, адже за кольори цієї команди Андрій Миколайович грав у 2006-2008 роках. Батько пишається своїм сином і вірить, що він може стати зіркою Челсі.

"Мій другий син тренується в Академії "Челсі". Це дуже хороша школа, яка виховала не один десяток гравців відмінного рівня", - з радістю висловлювався тренер української збірної про плани сина.

Крістіан також отримав би право грати на міжнародному рівні за Україну і, ймовірно, США і Польщу через громадянство своєї матері. Дружина Шевченка - польсько-американська модель Крістен Пазік.

На запитання, яку збірну він хотів би, щоб його син представляв у майбутньому, 43-річний спортсмен відповів: "Я хотів би встати перед таким вибором. Із задоволенням. Якщо буде такий вибір, тоді і поговоримо".

Нагадаємо, дружина Шевченка показала, чим підкорила зірку футболу: оголила все найцікавіше.

Як повідомляла Politeka, сини Шевченка підтримали збірну в матчі зі Швецією, кадри.

Також Politeka писала, що Шевченко може покинути Україну після Євро-2020.