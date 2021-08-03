Подружжя Андрія Шевченка Крістен Пазік показала яскраві кадри з відпочинку сімейства в Італії

Як повідомляє Politeka.net, днями легендарний тренер української національної збірної з футболу Андрій Шевченко у своєму Facebook заявив про відставку з поста тренера. З чуток, контракт з УЄФА не стали продовжувати, оскільки не зійшлися у фінансовому питанні. Тим часом Шевченко з сім'єю відправився на відпочинок до Італії, звідки його дружина Крістен Пазік вже показала фото в своєму Instagram.

У своїх сторіс жінка показала красиві кадри італійських пейзажів, а також знімки з синами і сім'єю її сестри. Схоже, Андрій Шевченко також приєднався до дітей і дружини на відпочинку, проте його на знімках немає. "Остання ніч...", - підписала одну з сторіс Крістен.

Судячи з геолокації, сімейство відпочиває в італійській комуні Остуні в регіоні Апулія. Минулого року в цьому ж місці Шевченко і Пазик відзначали свою 16-ту річницю весілля. Тепер же обрали це місце для сімейного відпочинку з дітьми та родиною сестри Крістен.

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