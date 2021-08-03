Супруга Андрея Шевченко Кристен Пазик показала яркие кадры с отдыха семейства в Италии

Как сообщает Politeka.net, на днях легендарный тренер украинской национальной сборной по футболу Андрей Шевченко в своем Facebook заявил об отставке с поста тренера. По слухам, контракт с УЕФА не стали продолжать, так как не сошлись в финансовом вопросе. Тем временем, Шевченко с семьей отправился на отдых в Италию, откуда его жена Кристен Пазик уже показала фото в своем Instagram.

В своих сторис женщина показала красивые кадры итальянских пейзажей, а также снимки с сынами и семьей ее сестры. Похоже, Андрей Шевченко также присоединился к детям и жене на отдыхе, однако его на снимках нет. "Последняя ночь…", - подписала одну из сторис Кристен.

Судя по геолокации, семейство отдыхает в итальянской коммуне Остуни в регионе Апулия. В прошлом году в этом же месте Шевченко и Пазик отмечали свою 16-ю годовщину свадьбы. Теперь же выбрали это место для семейного отдыха с детьми и семьей сестры Кристен.

Напомним, Андрей Шевченко больше не главный тренер сборной Украины, появилось заявление: "Эта работа доказала...".

Как сообщала Politeka, Кадры романтического отдыха Андрея Шевченко с американской красоткой оказались в Сети: "Прекрасный вечер".