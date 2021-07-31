Модель показала, как хорошо проводит время с мужем

Тренер украинской сборной по футболу Андрей Шевченко отдохнул с женой и детьми на одном курортов

42-летняя американская модель польского происхождения Кристен Пазик поделилась кадрами прогулки за границей, пишет Politeka.net.

Андрей Шевченко и Кристен Пазик поженились 14 июля 2004 года. За 17 лет брака у пары родились четверо сыновей. Супруга поддерживает украинского тренера, постоянно делая посты о нем и его работе.

А в этот раз Пазик решила поделиться кадрами семейной прогулки.

Модель запечатлела закат, и показала, как они с мужем гуляют по маленьким улочкам, устроив себе романтический отдых.

"Прекрасный вечер", - подписано одно из фото.

Далее можно увидеть четверых сыновей супругов Джордана, Александра, Кристиана и Райдера.

Отметим, Андрей Шевченко и Кристен Пазик познакомились в начале 2000-х на модном показе в Милане — в тот момент Андрей считался одним из лучших футболистов мира, а Кристен делала карьеру в модельной индустрии.

Влюбленные поженились без пышного торжества - скромная церемония заняла примерно 10 минут, и состоялась на поле для гольфа.

По словам Шевченко, после переезда в Милан он стал уделять внимание моде, ведь в Италии очень ценится стиль и этот народ следит за всеми тенденциями.

Напомним, жена Шевченко поздравила мужа с годовщиной, засветив совместное фото "с перчинкой"

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