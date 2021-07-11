Тренер поделился об этом в Риме

Главный тренер украинской сборной по футболу Андрей Шевченко рассказал о своем будущем

Бывший футболист Андрей Шевченко принял участие в итальянском шоу Calciomercato L’Originale.

По словам тренера украинской команды, ему приятно находится в Риме, а также поблагодарил итальянских болельщиков за поддержку и высказался о своем будущем, пишет Milan Reports.

Как отметил Шевченко, он бы хотел остаться тренером какого-то клуба. Спортсмен подчеркнул, что пять лет посвятил работе с украинской национальной командой, а после "Евро-2021" ему нужно все обдумать и оценить перспективы.

"Я бы хотел тренировать клуб. Вы видели добрую версию Шевченко. Злую лучше не знать (смеется). На этой работе иногда нужно быть таким", - поделился тренер.

Шевченко сообщил, что в работе со сборной его вдохновляли великие мастера Валерий Лобановский, Карло Анчелотти, Жозе Моуриньо. По его словам, это великие тренеры, которые много выиграли.

Отметим, в прошлом году Андрей Шевченко продлил контракт со сборной Украины по футболу до конца 2022-го. Под его руководством Украина вышла в финальную стадию чемпионата Европы-2020.

Хотя наша команда проиграла Англии, дойдя до 1/4 финала, это все равно считается достижением.

Напомним, сын Шевченко пошел по стопам отца, оказавшись в "Челси"

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