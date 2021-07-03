Дружина Андрія Шевченка в бікіні засвітила пишні груди і тонку талію

Як повідомляє Politeka.net, поки Андрій Шевченко поїхав зі збірною України на Євро-2020, його дружина вболіває за команду вдома. Іноді вона навіть показує чарівні знімки в мережі.

Так, кілька годин тому, 42-річна американська модель польського походження Крістен Пазік поділилася в Instagram двома чорно-білими фото з різницею в 15 років.

Пазик продемонструвала стрункі форми після народження чотирьох дітей на знімку, зробленому в 2020 році, а також розмістила архівне фото в купальнику, зроблене в 2005 році після перших пологів.

"Приймаю чорно-білий челлендж. Перше фото - зроблено в 2020 році, так я виглядаю після народження чотирьох дітей, на другому фото, зробленому в 2005 році після перших пологів", — написала вона в підписі до знімків.

Фігура Крістен виглядає приголомшливо і чудово, в її бікіні! Її сталевим м'язам можна тільки позаздрити.

Шанувальники не стали скупитися на компліменти для коханої Шевченка і засипали її хвалебними коментарями.

"Супер", "Ви виглядаєте приголомшливо, найпрофесійніша топ-модель", "Ви такі ж, але, ймовірно, тепер сповнені любові", "Обидві хороші", "Зовсім не змінилася", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, дружина Шевченка показала, чим підкорила зірку футболу: оголила все найцікавіше.

Як повідомляла Politeka, сини Шевченка підтримали збірну в матчі зі Швецією, кадри.

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