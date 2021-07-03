Дружина Андрія Шевченка в бікіні засвітила пишні груди і тонку талію
Як повідомляє Politeka.net, поки Андрій Шевченко поїхав зі збірною України на Євро-2020, його дружина вболіває за команду вдома. Іноді вона навіть показує чарівні знімки в мережі.
Так, кілька годин тому, 42-річна американська модель польського походження Крістен Пазік поділилася в Instagram двома чорно-білими фото з різницею в 15 років.
Пазик продемонструвала стрункі форми після народження чотирьох дітей на знімку, зробленому в 2020 році, а також розмістила архівне фото в купальнику, зроблене в 2005 році після перших пологів.
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Хвороба забрала життя відомого актора: талант і харизма зробили його кумиром багатьох поколінь
Схудла Могилевська знайшла своє райське містечко в Україні: "І не потрібно їхати нікуди за кордон"
Комаров постраждав на зйомках "Світ навиворіт", на обличчі не залишилося живого місця: "Бідний"
Вступна кампанія 2021, як правильно подати заяву та потрапити на бюджет: "Мінімальна кількість балів..."
"Приймаю чорно-білий челлендж. Перше фото - зроблено в 2020 році, так я виглядаю після народження чотирьох дітей, на другому фото, зробленому в 2005 році після перших пологів", — написала вона в підписі до знімків.
Фігура Крістен виглядає приголомшливо і чудово, в її бікіні! Її сталевим м'язам можна тільки позаздрити.
Шанувальники не стали скупитися на компліменти для коханої Шевченка і засипали її хвалебними коментарями.
"Супер", "Ви виглядаєте приголомшливо, найпрофесійніша топ-модель", "Ви такі ж, але, ймовірно, тепер сповнені любові", "Обидві хороші", "Зовсім не змінилася", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, дружина Шевченка показала, чим підкорила зірку футболу: оголила все найцікавіше.
Як повідомляла Politeka, сини Шевченка підтримали збірну в матчі зі Швецією, кадри.
Також Politeka писала, що Шевченко може покинути Україну після Євро-2020.