Словенський футболіст Беньямін Вербич, який є півзахисником київського "Динамо", обрадував фанатів несподіваними новинами

15 серпня спортсмен вперше став батьком. Про це 27-річний Вербич повідомив у себе в мікроблозі в Instagram, опублікувавши фото новонародженого сина.

"Май❤️ 15.8.2021", - йдеться в підписі.

Футболіст, судячи з геометки, переубував у столичному пологовому будинку "Лелека". На фото він притиснув до грудей малюка, знявши його крихітне личко. У самого Вербича в цей момент стояли сльози в очах.

Як відомо, Вербич довгий час зустрічався з датчанкою Амелі Бокел, з якою познайомився під час виступу за "Копенгаген", проте на початку цього року стало відомо про їхній розрив.

Потім з'явилася інформація про роман Беньяміна з моделлю Playboy Альвіною Лаллі. Про одруження пари або вагітність дівчини в Мережі не було ні слова.

Однак, швидше за все, саме вона стала матір'ю первістка футболіста. В "сторіз" у себе в Instagram блондинка показала бирку з часом, полом та іншими параметрами новонародженого. Хлопчик народився о 21.34 з вагою 3190 кг і зростом 53 см.

Користувачі кинулися вітати лідера "Динамо" і бажати усіляких благ дитині:

"Брате вітаю🙌❤️"

"Хоч десь гол забив, та ще й такий вирішальний, молодець 👏"

"Вітаю Тебе Беня, ти кращий 😍"

"Беня, він красунчик😍 😍"

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