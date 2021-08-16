Словенский футболист Беньямин Вербич, являющийся полузащитником киевского «Динамо», обрадовал фанатов неожиданными новостями

15 августа спортсмен впервые стал отцом. Об этом 27-летний Вербич сообщил у себя в микроблоге в Инстаграм, опубликовав фото новорожденного сына.

"Maй❤️ 15.8.2021", - говорится в подписи.

Футболист, судя по геометке, находился в столичном роддоме "Лелека". На фото он прижал к груди малыша, засняв его крохотное личико. У самого Вербича в этот момент стояли слезы в глазах.

Как известно, Вербич долгое время встречался с датчанкой Амели Бокел, с которой познакомился во время выступления за "Копенгаген", однако в начале этого года стало известно об их разрыве.

Затем появилась информация о романе Беньямина с моделью Playboy Альвиной Лалли. О женитьбе пары или беременности девушки в Сети не было ни слова.

Однако, скорее всего, именно она стала матерью первенца футболиста. В "сториз" у себя в Инстаграм блондинка показала бирку со временем, полом и другими параметрами новорожденного. Мальчик родился в 21.34 с весом 3190 кг и ростом 53 см.

Пользователи кинулись поздравлять лидера "Динамо" и желать всяческих благ крохе:

"Брате поздравляю 🙌🏼❤️"

"Хоть где-то гол забил, да ещё и такой решающий, молодец 👏"

"Поздравляю тебя Беня, ты лучший 😍"

"Беня, он красавчик😍😍"

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