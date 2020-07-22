ФК Динамо Киев решил вернуть полузащитника Богдана Леднева и защитника Александра Тымчика из аренды в луганской "Зари"

Футболисты появятся в расположении клуба, и вместе с первой командой с 30 июля начнут подготовку к новому сезону, передает сайт вице-чемпионов Украины.

Недавно мы писали, что фотографии формы сборной Украины на Евро-2020 показали в сети

Официальное представление новой экипировки состоится через несколько дней, но появилась возможность увидеть ее раньше.

Ранее мы писали, что Динамо сразилось с Ворсклой в финальном поединке Кубка Украины и добилось победы в напряженной серии пенальти.

Благодаря завоеванному титулу киевляне смогли догнать Шахтер по количеству трофеев за время независимости Украины.

Ворскла шокируеще открыла счет на 11-й минуте матча. Кане подал угловой, Миколенко промахнулся грудью мимо мяча и Степанюк коленом внес круглого в сетку – 0:1.

Динамо отыгралось на 28-й минуте. Сидорчук навесил в штрафную, Де Пена головой скинул на Беньямина, который мгновенно развернулся и выстрелил в дальнюю девятку, мяч оказался у Вербича, а тот с разворота поразил ворота Ворсклы.

Обе команды имели еще моменты. Вербич даже забил, но Екатерина Монзуль отменила взятие ворот посчитав, что словенский футболист находился в офсайде.

В конце концов, судьба победителя решалась лишь в серии пенальти. Динамовцы били точнее – 8:7. В составе киевлян не забил Миколенко, а у Ворсклы – Сапай и Баенко.

Напомним, Милевский помог Динамо добыть яркую победу: видео взятия ворот.

Как сообщала Politeka, экс-звезда Динамо может вернуться в Киев: что известно о вероятном трансфере.

Также Politeka писала о том, что один из лидеров УПЛ может прекратить свое существование: есть только один вариант спасения.