Звезда украинской сборной по футболу Александр Зинченко и его супруга, журналистка Влада Седан впервые стали родителями

24-летний новоиспеченный папочка опубликовал трогательный снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором впервые показал новорожденную дочку, передает Politeka.net.

"Родная, спасибо тебе ❤️🙏🏼 @v.lada_sedan Вы - моя жизнь! 01.08.2021", - с любовью и благодарностью обратился спортсмен к жене и малышке.

На снимке супруга Зинченко лежит на кушетке с ребенком на груди и держит в руках телефон, разговаривая по видеосвязи с мужем. При этом можно разглядеть, что Александр не сдержал слез радости. Как назвали девочку, пока неизвестно.

Теперь пара принимает поздравления:

"Это невероятное счастье!!! Здоровья и любви вашей прекрасной семье ❤️❤️❤️"

"Назовите девочку Зиной. Будет очень мило👶"

" Вы большие молодцы 😘🍭👍🏻 Люблю Вас мастера 👏😍 Здоровья и счастья этому чуду ❤️"

О том, что в семье скоро будет пополнение, стало известно в начале лета. Поклонники пары еще до этого подозревали, что Влада в положении, так как журналистка стала появляться в свете в объемных нарядах.

Зинченко опубликовал атмосферное фото с женой, приобняв ее за округлившийся животик и подписал "Мой мир".

Отметим, Александр и Влада поженились в марте прошлого года в украинском посольстве в Британии. Свадьба состоялась в августе 2020 под Киевом.

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