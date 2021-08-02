Звезда украинской сборной по футболу Александр Зинченко и его супруга, журналистка Влада Седан впервые стали родителями
24-летний новоиспеченный папочка опубликовал трогательный снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором впервые показал новорожденную дочку, передает Politeka.net.
"Родная, спасибо тебе ❤️🙏🏼 @v.lada_sedan Вы - моя жизнь! 01.08.2021", - с любовью и благодарностью обратился спортсмен к жене и малышке.
На снимке супруга Зинченко лежит на кушетке с ребенком на груди и держит в руках телефон, разговаривая по видеосвязи с мужем. При этом можно разглядеть, что Александр не сдержал слез радости. Как назвали девочку, пока неизвестно.
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Теперь пара принимает поздравления:
"Это невероятное счастье!!! Здоровья и любви вашей прекрасной семье ❤️❤️❤️"
"Назовите девочку Зиной. Будет очень мило👶"
О том, что в семье скоро будет пополнение, стало известно в начале лета. Поклонники пары еще до этого подозревали, что Влада в положении, так как журналистка стала появляться в свете в объемных нарядах.
Зинченко опубликовал атмосферное фото с женой, приобняв ее за округлившийся животик и подписал "Мой мир".
Отметим, Александр и Влада поженились в марте прошлого года в украинском посольстве в Британии. Свадьба состоялась в августе 2020 под Киевом.
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