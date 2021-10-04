Журналисты смогли заглянуть во двор загородного дома известного украинского боксера Александра Усика, который недавно одержал триумфальную победу над британцем Энтони Джошуа.
Как сообщает Politeka.net, карьера 31-летнего боксера стремительно пошла вверх после серии ярких побед. Сегодня Усик является одним из самых титулованных боксеров, а его гонорары постоянно растут. Спортсмен одевается в дорогие бренды, ездит на элитном автомобиле, а не так давно купил себе дом в смт. Ворзель под Киевом. От центра столицы к нему добираться около 40 километров.
Журналистам передачи «Викриття. Післямова» удалось снять жилье боксера с высоты птичьего полета. Во дворе загородного дома оказался колодец, а также детская горка. Как известно, у Усика трое маленьких детей – дочка и двое сыновей. По данным СМИ, стоимость подобного дома на рынке недвижимости колеблется в районе 300 тыс. долларов.
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Напомним, что Александр Усик рассказал, о чем мечтает после победы над Джошуа: "Надо сначала...".
Как сообщала Politeka, Усик высказался по поводу фотографий спортсменов с россиянами: "Немножко больные".
Также Politeka писала, что Усик после победы повезет чемпионские пояса в Крым: "Будем праздновать".