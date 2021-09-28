Український боксер Олександр Усик зробив несподівану заяву на прес-конференції

Як передає Politeka.net, після перемоги над британцем Ентоні Джошуа боксер повернувся в Україну, де поспілкувався з журналістами. Один з журналістів запитав спортсмена, як він ставиться до українських чиновників, які критикують спортсменів за знімки з російськими колегами, але при цьому навіть не змогли організувати трансляцію бою.

"Це все хайп. Люди зараз заражені хайпом. Вони хочуть, щоб про них говорили, щоб про них чули. Ну, трошки хворі, що тут зробити", - грубо відповів спортсмен.

Він також додав, що приватні спортивні заходи не належать до держави. При цьому зазначив, що при бажанні влади бій все таки могли б транслювати по телебаченню.

Як відомо, бій Усика з Джошуа проходив у Лондоні з 25 на 26 вересня. Боксери протрималися всі 12 раундів. У фінальному раунді боксер сильно атакував Джошуа, фактично закріпивши свою перемогу.

Нагадаємо, що Усик після перемоги в бою повернувся до Києва без поясів: "Я обов'язково...".

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