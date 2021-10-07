Артисты R&B-дуэта «TamerlanAlena» в программе «Карабас.LIVE» с ведущим Вячеславом Матюхиным рассказали, как рождаются их песни.

«Трек «Святая вода» мы выпустили как на мой день рождения, 28 января. А «Детка» выпустили на день рождения Алены, 17 сентября. Это получилось случайно, потому что мы планировали на одну дату, и пока готовили пакет по промо, из-за всех этих активностей немножко выбились из графика. Потому что это творческий процесс, в первую очередь, должен быть. И когда ты от этого получаешь удовольствие от результата, тогда все круто. Ты за это спокоен. А когда где-то в чем-то сомневаешься, ты все равно пытаешься сделать так, чтобы оно было гармонично. Тем более, у нас в дуэте два человека, как бы кому-то нравится, кому-то нет. Надо найти консенсус. Мы нашли, и как раз к 17 числу реализовали», - говорит Тамерлан.

В творческом процессе не исключены разногласия, но певцам удается достигать взаимопонимания. «В споре рождается истина, не зря говорят. Поэтому мы спорим, и у нас разные точки зрения и доводы. Что лучше, что нет. Все же мы как бы здравомыслящие люди и понимаем», - говорит Тамерлан.

Конечно, приходится идти навстречу друг другу, дополняет Алена.

«Мы друг к другу прислушиваемся. Например, у меня полет мысли, я себе что-то накрутила, накрутила, а он мне что-то сказал, и я думаю: «А, точно!». Приблизительно это так происходит. Но у нас нет такого, что не нравится. Нам нравится, что мы делаем. Мы горим в творчестве», - заключает она.

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