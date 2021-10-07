Украинский R&B-дуэт «TamerlanAlena» в программе «Карабас.LIVE» с ведущим Вячеславом Матюхиным рассказал, что помогает их творческому и семейному союзу.

Есть некоторые секреты, которые помогают поддерживать состояние романтики между супругами.

«На самом деле романтику очень сложно поддерживать», - говорит Алена. Тамерлан объясняет: «Есть человеческий фактор. Мы выезжаем, меняем локацию, есть какие-то места. Бывают периоды, когда мы просто хотим уехать вдвоем, чтобы побыть там».

То, что пара постоянно выступает вместе, на самом деле является работой, а не романтикой утверждает он: «Ты к этим всем деталям очень внимательно относишься. Ты это рассматриваешь сквозь призму рабочую, а не там какой-то романтики и так далее».

Ведущий поинтересовался, есть ли в их отношениях с Аленой Омаргалиевой ревность?

«Сейчас нету, раньше была. У меня очень много было фанаток. Со временем мы прекрасно понимаем, что мы хотим друг от друга по жизни в целом. Поэтому мы как-то обозначились, расставили приоритеты и запустили «этот маленький плот», - признается он.

По поводу творческого выгорания Алена ответила, что ей неизвестно такое состояние.

«Это отказ от своей мечты. С детства мы о чем-то мечтали, к чему-то шли. У меня, например, все было связано с музыкой с самого детства. Поэтому выгорание – я не знаю. Учитывая, что, возможно, мы создали семью, вначале у нас были только рабочие отношения. Вначале мы писали альбом, начинали выступать, потом притерлись друг к другу. Так часто бывает, когда люди работают вместе. И дальше появляются какие-то отношения. Мало того, у нас еще и ребенок есть. Но некоторые люди об этом не знают до сих пор. Они думают, что мы не пара», - рассказывает она.

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