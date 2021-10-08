Украинский боксер, новый чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик показал смешной костюм, в котором он тренировался накануне триумфального боя с Энтони Джошуа.
Как пишет Politeka.net, недавно Усик выстоял 12 раундов в поединке с Энтони Джошуа, вырвав у британца победу. После боя боксер проведет время с семьей и восстановится после длительной подготовки к поединку.
Пока спортсмен находится в мини-отпуске, у себя в Инстаграм он решил поделиться с поклонниками архивным кадром. Усик показал, в чем тренировался перед боем с Джошуа, чем очень насмешил сеть. На Усике были красные трусы с логотипом известного бренда.
«После последнего спарринга перед #UsykJoshua», - подписал фото боксер.
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В комментариях украинскому чемпиону оставили массу приятных слов.
«Король слова», «Выглядит очень хорошо», «Саня своим трусам не изменяет», «Выпускайте кракена», «Сделай Джошуа второй раз», «Украинский воин», «Настоящая сила», «Саня красавчик», - пишут люди.
Напомним, что Александр Усик после боя с Джошуа решил поехать в Крым: "Будем праздновать".
Как сообщала Politeka, дом Александра Усика под Киевом показали с высоты птичьего полета: фото.
Также Politeka писала, что Усик перед реваншем с Джошуа ошеломил заявлением: "В следующий раз...".