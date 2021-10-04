Журналісти змогли зазирнути у двір заміського будинку відомого українського боксера Олександра Усика, який нещодавно здобув тріумфальну перемогу над британцем Ентоні Джошуа.
Як повідомляє Politeka.net, кар'єра 31-річного боксера стрімко пішла вгору після серії яскравих перемог. Сьогодні Усик є одним з найтитулованіших боксерів, а його гонорари постійно зростають. Спортсмен одягається в дорогі бренди, їздить на елітному автомобілі, а не так давно купив собі будинок в смт. Ворзель під Києвом. Від центру столиці до нього добиратися близько 40 кілометрів.
Журналістам передачі "Викриття. Післямова" вдалося зняти житло боксера з висоти пташиного польоту. У дворі заміського будинку опинився колодязь, а також дитяча гірка. Як відомо, у Усика троє маленьких дітей - дочка і двоє синів. За даними ЗМІ, вартість подібного будинку на ринку нерухомості коливається в районі 300 тис. доларів.
Екс-чоловік Ані Лорак повторив екстремальне побачення, але вже з новою коханою: "З Кароліною теж є таке..."
"Холостяк" Михайло Заливако поїхав з київського бару з травмою голови: "Будьте обережні"
Полякова засвітила інтер'єр своєї розкішної вілли з приватним пляжем і яхтою: "Нічого не може бути краще"
"Холостяк" Добринін злітав у Париж з дружиною та сином й приголомшив заявою: "Прийшов час і вам..."
Перехід на зимовий час в Україні: коли і в який бік потрібно перевести стрілки
Нагадаємо, що Олександр Усик розповів, про що мріє після перемоги над Джошуа: "треба спочатку...".
Як повідомляла Politeka, Усик висловився з приводу фотографій спортсменів з росіянами: "трошки хворі".
Також Politeka писала, що Усик після перемоги повезе чемпіонські пояси до Криму:"святкуватимемо".