14 октября, отмечают День защитников и защитниц Украины, благодарность воинам, которые защищают нашу страну, выразили и звезды на своих страницах в социальных сетях
Певица и участница "Танцев со звездами" Джамала поздравила с Днем защитников и защитниц Украины строками из песни легендарной группы Queen. И поделилась видео с кавером на этот хит.
«Всех причастных с Праздником!!! Спасибо нашим защитникам и защитница за мирное небо над головами наших детей!!!», - лаконично написал Сергей Притула.
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«Сегодня праздник всех, кто любит и защищает нашу Родину. Это - праздник Украины. С Днем защитников и защитниц, наши герои! Кланяемся перед вашим мужеством!», - говорится в сообщении Студии Квартал 95.
Присоединился к поздравлениям и «Женский квартал»:
«Дорогие наш защитники и защитницы, пусть ваши сила и мужество всегда базируются на любви и поддержке родных и близких. И пусть вам всегда будет кого защищать, но не будет в этом необходимости! С Днем защитника Украины!».
Лидер «квартала 95» Евгений Кошевой запостил фото с украинскими военными.
"Пока мы работаем и учимся, воспитываем детей и помогаем родителям ... Пока мы пишем новые песни и ходим на концерты ... Пока мы болеем и лечим ... Пока мы скорбим и радуемся ... Они защищают. Защищают нас. Защищают право каждого из нас жить своей жизнью. Защищают Украину. С праздником вас, наши защитники и защитницы. Храни вас Бог. Слава Украине!" — поздравил фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.
Записал видеообращение и Олег Винник.
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