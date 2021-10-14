14 октября, отмечают День защитников и защитниц Украины, благодарность воинам, которые защищают нашу страну, выразили и звезды на своих страницах в социальных сетях

Певица и участница "Танцев со звездами" Джамала поздравила с Днем защитников и защитниц Украины строками из песни легендарной группы Queen. И поделилась видео с кавером на этот хит.

«Всех причастных с Праздником!!! Спасибо нашим защитникам и защитница за мирное небо над головами наших детей!!!», - лаконично написал Сергей Притула.

«Сегодня праздник всех, кто любит и защищает нашу Родину. Это - праздник Украины. С Днем защитников и защитниц, наши герои! Кланяемся перед вашим мужеством!», - говорится в сообщении Студии Квартал 95.

Присоединился к поздравлениям и «Женский квартал»:

«Дорогие наш защитники и защитницы, пусть ваши сила и мужество всегда базируются на любви и поддержке родных и близких. И пусть вам всегда будет кого защищать, но не будет в этом необходимости! С Днем защитника Украины!».

Лидер «квартала 95» Евгений Кошевой запостил фото с украинскими военными.

"Пока мы работаем и учимся, воспитываем детей и помогаем родителям ... Пока мы пишем новые песни и ходим на концерты ... Пока мы болеем и лечим ... Пока мы скорбим и радуемся ... Они защищают. Защищают нас. Защищают право каждого из нас жить своей жизнью. Защищают Украину. С праздником вас, наши защитники и защитницы. Храни вас Бог. Слава Украине!" — поздравил фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

Записал видеообращение и Олег Винник.

Певец Дзидзьо показал, как сегодня в Национальной академии внутренних дел около 800 курсантов приняли Присягу работника Национальной полиции.

Напомним, глава МВД Денис Монастырский обратился к защитникам и защитницам Украины: "Горд работать с вами"

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко обратился к украинцам: "14 октября - это не праздник мальчиков"

Также Politeka писала, что погода резко изменится перед Покровой, с чем украинцы встретят выходные: новый прогноз