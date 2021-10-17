Украинский боксер, новый чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик анонсировал выход документального фильма с собственным участием.

Как передает Politeka.net, недавно Усик одержал триумфальную победу над британским боксером Энтони Джошуа. Выигранный поединок принес ему сразу четыре чемпионских пояса. Имя украинского боксера и так на слуху, но после победы о нем заговорили как о новой легенде бокса.

В Инстаграм Усик опубликовал эксклюзивные кадры из документального фильма о его карьере, который готовится к выходу.

«Совсем скоро…Из закулисных фотографий во время съемок документального фильма «Я чувствую, очень чувствую», - подписал фото спортсмен.

В комментариях поклонники из разных уголков земли оставили боксеру массу приятных слов.

«Я просто рад, что живу в одно время с самым великим боксером мира. То, как победил Усик, супер мега фантастика», «Чемпион, легенда», «Я наблюдаю, я очень наблюдаю», «Ты лучший из всех, Александр!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Александр Усик озвучил главное желание после победы: "Надо сначала...".

Как сообщала Politeka, Усик рассмешил видом в оригинальных боксерских трусах: «Выпускайте кракена».

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