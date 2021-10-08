Український боксер, новий чемпіон WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик показав смішний костюм, в якому він тренувався напередодні тріумфального бою з Ентоні Джошуа.
Як пише Politeka.net, нещодавно Усик вистояв 12 раундів у поєдинку з Ентоні Джошуа, вирвавши у британця перемогу. Після бою боксер проведе час з сім'єю і відновиться після тривалої підготовки до поєдинку.
Поки спортсмен перебуває в міні-відпустці, у себе в Instagram він вирішив поділитися з шанувальниками архівним кадром. Усик показав, в чому тренувався перед боєм з Джошуа, чим дуже насмішив мережу. На Усику були червоні труси з логотипом відомого бренду.
"Після останнього спарингу перед #UsykJoshua", - підписав фото боксер.
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У коментарях українському чемпіону залишили масу приємних слів.
"Король слова", "Виглядає дуже добре", "Саня своїм труселям не зраджує", "Випускайте кракена", "Зроби Джошуа вдруге", "Український воїн", "Справжня сила", "Саня красень", - пишуть люди.
Нагадаємо, що Олександр Усик після бою з Джошуа вирішив поїхати в Крим: "Будемо святкувати".
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