Український боксер, новий чемпіон WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик показав смішний костюм, в якому він тренувався напередодні тріумфального бою з Ентоні Джошуа.

Як пише Politeka.net, нещодавно Усик вистояв 12 раундів у поєдинку з Ентоні Джошуа, вирвавши у британця перемогу. Після бою боксер проведе час з сім'єю і відновиться після тривалої підготовки до поєдинку.

Поки спортсмен перебуває в міні-відпустці, у себе в Instagram він вирішив поділитися з шанувальниками архівним кадром. Усик показав, в чому тренувався перед боєм з Джошуа, чим дуже насмішив мережу. На Усику були червоні труси з логотипом відомого бренду.

"Після останнього спарингу перед #UsykJoshua", - підписав фото боксер.

У коментарях українському чемпіону залишили масу приємних слів.

"Король слова", "Виглядає дуже добре", "Саня своїм труселям не зраджує", "Випускайте кракена", "Зроби Джошуа вдруге", "Український воїн", "Справжня сила", "Саня красень", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Олександр Усик після бою з Джошуа вирішив поїхати в Крим: "Будемо святкувати".

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