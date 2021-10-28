Известный украинский педиатр Евгений Комаровский дал конкретный ответ на животрепещущий вопрос всех родителей.
Доктор Комаровский рассказал, при каких условиях и образе жизни ребенок может спокойно употреблять сладости. Соответствующее видео опубликовано в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
По словам педиатра, неможно сказать, что сладкое категорически нельзя, "приходится постоянно юлить и придумывать условия".
Сахар является чуть ли не самым доступным способом получения удовольствия, и, естественно, трудно отказать детям в нем. Но в то же время сладкое является концентрированным источником энергии. Очень важно, чтобы у ребенка было куда эту энергию девать.
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Комаровский четко ответил, кому однозначно можно сладкое.
"Сейчас в 21 веке сладости становятся особо опасными. Использование сладостей плюс смартфоны - сопровождается эпидемией ожирения. Если ребенок худой, с шилом в заднице, не имеет проблем с аппетитом, много двигается, занимается спортом, если семья проводит выходной не перед телевизором, а на прогулке, то такому ребенку сладости однозначно можно", - заявил доктор.
Пользователи бурно обсуждают совет Комаровского:
"Чем больший запрет накладывается на сладости, тем больше ребёнок хочет их. Необходимо наладить этот процесс и снять важность со сладкого. Себя вспомните"
"Везёт мамам, чьи дети сладкое не едят))) в нашем случае сладости едим редко. Стараемся есть больше фруктов. Ну а кефир для моего сына это лучшая награда 💯😅"
"Сахар - зло! Гиперактивность, гипервозбудимость - чёткая взаимосвязь"
"Все нужно в меру. А когда ещё есть сладкое, как не в детстве? Маленькие радости)"
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