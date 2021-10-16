Известный украинский доктор Евгений Комаровский ответил на вопрос родителей о частой простуде детей - как стоит поступать в таких случаях.

Известный педиатр часто отвечает на вопросы родителей в соцсети, передает Politeka.net. В этот раз к врачу обратилась мама 11-месячного сына, у которого каждый месяц диагностируют бронхит.

По словам женщины, ребенку прописывают антибиотики, даже в уколах - это и частые простуды ее стали беспокоить. Как отмечает мама, сын доношенный и до сих пор на грудном вскармливании.

"Возможно, старшая дочка (ей 6 лет) постоянно приносит всякие инфекции из садика? Но она ведь так часто сама не болеет. Сдавали анализы мочи и крови – все в норме. Очень хотелось бы избавиться от этих бесконечных болезней. Но как?", - написала женщина.

Евгений Комаровский отметил, что, скорее всего, ребенок подхватывает вирусную инфекцию (в подавляющем числе случаев ОРВИ) от сестры, которая ходит в садик. Эта зараза не лечится антибиотиками и инъекциями.

ОРЗ можно лечить без лекарств, создавая условия, чтобы ребенок с минимальными потерями для здоровья справился с болезнью. Доктор рекомендует поменьше кормить ребенка, побольше поить, поддерживать режим прохладного воздуха, промывать нос солевыми растворами. В большинстве случаев зараза уйдет за 4-5 дней.

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