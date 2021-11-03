Известный украинский педиатр Евгений Комаровский, к чьим советам прислушиваются украинцы, показал, как проводит свободное время.

Доктор Комаровский опубликовал новый пост на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

На фото Комаровский запечатлен в лесу с корзиной грибов в милым игрушечным ежиком. Также он показал снимки осеннего леса в лучах солнца.

«Вспоминаю воскресенье. Судя по прогнозу погоды, в ближайшее время солнце планирует очень надолго с нами распрощаться», - написал он.

Предупреждение о погоде немного встревожило фолловеров, однако красота снимком отвлекла от мыслей о ненастье.

«Сколько красоты, доктор, еж, и белый гриб», «Прекрасно быть на природе», «Какой хороший человек», «Какие красивые фото!👏Какой милый ёжик», «И хочется подольше тепла и солнышка, и грибы 🍄 собирать охота😄! Очень красиво в лесу», - писали в комментариях.

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