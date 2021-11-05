Лидер музыкальной группы Green Grey Дизель (Андрей Яценко) рассказал об интересном опыте – выступлении коллектива в отеле, а также о возможных гастролях в разных странах.

Об этом он рассказал в программе Karabas.live с Вячеславом Матюхиным.

По его словам, группа рассматривает предложения, в том числе из Китая.

«Мы, в принципе, это сделали первыми в мире. Я в этот момент себе задал вопрос: «Почему этого не было в мои 18 лет?». Вместо столиков в концертном зале – гостиничный номер, с душевой, кровати, а на балкончике певец выступает. Ну, прямо шикарно! Поэтому мы очень кайфонули в прошлом году. Мало того, нашим путем пошли такие артисты как Бибер, Кисс», - говорит он.

Кроме того что телеканалы более 40 стран осветили это событие, о нем написали серьезные издания.

«Это серьезно нас продвинуло. Мы ждем конца карантина или какого-то решения этой ситуации, потому что у нас есть предложения из Китая, Арабских Эмиратов, которые увидели в этом концерте новую фишку, и вот нас зовут. Но мы понимаем, что если ехать в Китай – это на пару-тройку лет», - рассуждает артист.

«Учитывая, что мы с каждым альбомом идем в мейнстриме современной музыки – европейской, американской. У нас в наборе – пять разных поколений молодежи, воспитанной на разных наших песнях. «Под дождем, под дождем» - это одно поколение, «Водопады» – другое, «Эмигранты» - это уже третье, «Тот день» - четвертое. И вот сейчас мы уже второй альбом изобретаем (потому что мы музыку не сочиняем, а изобретаем), именно изобретаем коктейль современного мейнстрима», - заключает Дизель.





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