Украинский боксер, чемпион мира WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик удивил неожиданным нарядом, похваставшись перед поклонниками.

Как пишет Politeka.net, недавно Александр Усик стал одним из самых титулованных боксеров в мире, выиграв бой с британским боксером Энтони Джошуа. Теперь Усик – обладатель сразу четырех чемпионских поясов.

У себя в Инстаграм Усик похвастался нарядом будущего, рассказав о куртке, в которой он выходил во время триумфального боя. По его словам, в этих куртках есть встроенный переводчик и гарнитура, а также карман, который способен защитить телефон от слежки.

«Особенность куртки — специальная линза, которая вполне может защищать человека от вирусов и сохранять конфиденциальность», - отметил Усик, продемонстрировав необычный лук.

В комментариях поклонники пришли в восторг, отметив, что это одежда будущего.

«Гость из будущего», «Очень стильно», «Белая эффектная», «Дожились», «Мощный костюм», «Ничего себе», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Александр Усик впечатлил брутальным видом на съемках фильма: «Легенда».

Ранее сообщалось, что российский боксер рассказал, что думает о будущем Усика: "Точно будет...".

Также Politeka рассказывала, что Горбунов ответил обидчикам Усика после хейта: "Пусть за базаром следят".