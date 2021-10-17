Український боксер, новий чемпіон WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик анонсував вихід документального фільму з власною участю.

Як передає Politeka.net, нещодавно Усик здобув тріумфальну перемогу над британським боксером Ентоні Джошуа. Виграний поєдинок приніс йому відразу чотири чемпіонські пояси. Ім'я українського боксера і так на слуху, але після перемоги про нього заговорили як про нову легенду боксу.

В Instagram Усик опублікував ексклюзивні кадри з документального фільму про його кар'єру, який готується до виходу.

"Зовсім скоро... із закулісних фотографій під час зйомок документального фільму «Я відчуваю, дуже відчуваю», - підписав фото спортсмен.

У коментарях шанувальники з різних куточків Землі залишили боксеру масу приємних слів.

"Я просто радий, що живу в один час з самим великим боксером світу. Те, як переміг Усик, супер мега фантастика", "чемпіон, легенда", "Я спостерігаю, я дуже спостерігаю", "Ти найкращий з усіх, Олександр!", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Олександр Усик озвучив головне бажання після перемоги: "Треба спочатку...".

Як повідомляла Politeka, Усик розсмішив видом в оригінальних боксерських трусах: "Випускайте кракена".

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