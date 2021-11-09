Певец и композитор, победитель национального проекта«Украинская песня» Игорь Грохоцкий был не только футболистом. Он также попробовал себя в роли вожатого, члена жюри международного конкурса и даже участника проекта ООН.

Об этом он рассказал в беседе с ведущим программы «Карабас.LIVE» Вячеславом Матюхиным.

«Меня приглашали в Беларусь на международный детский конкурс в качестве члена жюри от Украины. Я очень люблю детей, с ними сотрудничаю, написал гимн одной школе. Также меня приглашают в другую школу сейчас. Дети меня любят, я был еще вожатым один раз. Такой опыт классный. Работал в международной организации по миграции от ООН. С детьми умею работать», - говорит он.

Дети очень искренние, и их тяжело оценивать. «Ты видишь сразу вокальный талант или харизму. Или кто-то просто любит быть на сцене, или кто-то боится, но все равно поет. Пытаешься еще с ними коммуницировать, как можешь, после выступления», - говорит Грохоцкий.

Музыкант также рассказал, что участники талант-шоу иногда собираются вместе.

«Было такое, нас Святослав Вакарчук собирал через три года, всех выпускников своих, свою команду. Он собрал нас, чтобы каждый рассказал свою историю, пожалуй, а для чего, не знаю. Он просто все послушал, мы поели и пошли по домам», - говорит он.

Также Грохоцкий прокомментировал свадебные фотографии в соцсетях, которые ввели в заблуждение поклонниц.

«На самом деле я не хотел обижать никого, и все подумали, что это настоящая свадьба. Моя девушка - профессиональная модель, и ей предложили работу, и спросили, есть ли у нее парень или партнер, с которым свадебную фотосессию можно сделать. Это был я. Мне было интересно, мы покреативили», - рассказал он.

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