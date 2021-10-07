Український R&B-дует «TamerlanAlena» у програмі «Карабас.LIVE» з ведучим В’ячеславом Матюхіним розповів, що допомагає їхньому творчому та сімейного союзу.

Є деякі секрети, які допомагають підтримувати стан романтики між подружжям.

«Насправді романтику дуже складно підтримувати», - каже Олена. Тамерлан пояснює: «Є людський фактор. Ми виїжджаємо, міняємо локацію, є якісь місця. Бувають періоди, коли ми просто хочемо поїхати вдвох, щоб побути там».

Те, що пара постійно виступає разом, насправді є роботою, а не романтикою, стверджує він: «Ти до цих всіх деталей дуже уважно ставишся. Ти це розглядаєш крізь призму робочу, а не там якоїсь романтики і так далі».

Ведучий поцікавився, чи є в їх відносинах з Оленою Омаргалієвою ревнощі?

«Зараз немає, раніше була. У мене дуже багато було фанаток. Згодом ми прекрасно розуміємо, що ми хочемо один від одного по життю в цілому. Тому ми якось позначилися, розставили пріоритети і запустили «цей маленький пліт», - зізнається він.

З приводу творчого вигоряння Олена відповіла, що їй невідомий такий стан.

«Це відмова від своєї мрії. З дитинства ми про щось мріяли, до чогось йшли. У мене, наприклад, все було пов'язано з музикою з самого дитинства. Тому вигоряння - я не знаю. З огляду на те, що, можливо, ми створили сім'ю, спочатку у нас були тільки робочі відносини. Спочатку ми писали альбом, починали виступати, потім притерлися один до одного. Так часто буває, коли люди працюють разом. І далі з'являються якісь відносини. Мало того, у нас ще й дитина є. Але деякі люди про це не знають і досі. Вони думають, що ми не пара», - розповідає вона.

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