Появилась новая информация о смерти звезды шоу «Танцы со звездами» и «АБВГДейки» Кристины Асмаловской, которой был всего 41 год.

Ранее стало известно, что известная российская телеведущая, хореограф и звезда российской версии «Танцев со звездами» Кристина Асмаловская ушла из жизни 16 ноября. Изначально причиной ее смерти называли коронавирус.

Однако, в сети появилась новая информация, согласно которой ковид лишь усугубил уже существовавшую и артистки проблему. Так, Телеграм-канал «112» опубликовал новую версию случившегося.

По неподтвержденным данным, Асмаловская скончалась от цирроза печени. Отмечается, что у звезды якобы были проблемы с алкоголем. Болезнь развилась у телеведущей ранее, а коронавирус ее значительно усугубил. В конце концов это и стало причиной смерти.

Врачи пытались спасти Кристину в реанимации одной из московских клиник, однако, их усилия оказались напрасными.

Отметим, что также ранее сообщалось, что Асмаловская не делала прививку от коронавируса.

Знаменитость прославилась во многом благодаря участию в «Танцах со звездами», где она запомнилась зрителям. Кроме того, Асмаловская вела детскую передачу «АБВГДейка» и появлялась в эпизодических ролях в нескольких сериалах, среди которых была «Моя прекрасная няня».

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