В Москве при пожаре в четверг вечером, 18 ноября, серьезно пострадала певица Марина Хлебникова - вместе с ней в квартире пребывали ее родители и дочь.

Так, в двухуровневой квартире в доме на улице Ратной полностью выгорела спальня 56-летней Хлебниковой, которая находится на втором этаже. Огонь охватил постель звезды. Об этом сообщают российские Телеграм-каналы.

Стало известно, что певица в этот день поздно вернулась с гастролей и была очень уставшей. Родители и дочь Хлебниковой Доминика уже спали, а она поднялась в свою комнату. По предварительным данным, певица уснула с зажженной сигаретой.

Первой запах дыма почуяла Доминика. Вместе с бабушкой они пытались выламать дверь в спальню Марины Арнольдовны. Прибывшие на место спасатели проникли в комнату и срочно вынесли на одеяле пострадавшую звезду на улицу. Она была без сознания и в обгоревшей одежде. Певицу срочно госпитализировали в больницу и подключили к ИВЛ.

Позднее стало известно о ее состоянии - Хлебникова находится в коме. У нее 20% ожогов тела - обожжено лицо, грудь и ноги. Также врачи диагностировали ингаляционное поражение. Хлебникову забирали с места пожара в шоковом состоянии.

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