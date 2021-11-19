Трагедия с российской певицей Мариной Хлебниковой всколыхнула Сеть - в двухэтажных апартаментах вспыхнул пожар, артистка сильно пострадала.

Представители 56-летней Хлебниковой сделали первое обращение по поводу случившегося. Оно опубликовано на официальной страничке звезды в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Все мы с вами пребываем в неком состоянии шока от случившегося... Давайте вместе наберемся терпения и будем желать Марине только всего самого лучшего, а не «напрыгивать» на новость как стервятники. Как только мы будем готовы дать свои комментарии - мы обязательно их дадим. С завтрашнего дня в СМИ будут появляться свои «версии» случившегося, на основе якобы «реальных фактов от очевидцев». Призываем вас отнестись к этому с «холодной головой». Поддержим Марину вместе!", - говорится в обращении.

Напомним, Хлебникова серьезно пострадала во время пожара в квартире в доме по ул. Ратной в Москве. Первой запах дыма почувствовала ее дочка, Доминика. Вместе с бабушкой (мамой Марины) они пытались выламать дверь в спальню звезды, но это оказалось под силу только подоспевшим спасателям.

Хлебникову срочно госпитализировали в больницу. По предварительным данным, певица уснула с зажженной сигаретой.

Позднее появилась информация о ее состоянии. У Марины Арнольдовны обожжено 50% тела, сейчас она в медикаментозной коме. Пострадали лицо, грудь и ноги, также имеется поражение дыхательной системы.

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