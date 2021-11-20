Дочка Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп поразила нарядом с весьма глубоким и неприличным вырезом, засветившись на обложке известного журнала.
Как сообщает Politeka.net, 22-летняя Лили-Роуз активно развивает модельную карьеру, а также снимается в кино. Только в 2021 году вышло два фильма с ее участием. На обложке журнала девушка появилась в кофте с очень откровенным глубоким вырезом. Под наряд она не стала надевать нижнее белье.
«Спасибо @wonderland за то, что дали мне возможность поговорить о фильме, который так много значит для меня, с кем-то, кого я так сильно люблю! И огромное спасибо лучшей команде», - подписала фото звезда.
В комментариях юной красотке оставили массу приятных слов.
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«Королева», «Вот это вид», «Я люблю тебя», «Ты невероятная», «Дочь своего отца», «Какая красотка», «Наряд просто бомба», «Ты так похожа на мать», «Невероятная молодая звезда», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Лили-Роуз Депп в бикини удивила неухоженным видом: «Ужас».
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