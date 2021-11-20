Дочка Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп поразила нарядом с весьма глубоким и неприличным вырезом, засветившись на обложке известного журнала.

Как сообщает Politeka.net, 22-летняя Лили-Роуз активно развивает модельную карьеру, а также снимается в кино. Только в 2021 году вышло два фильма с ее участием. На обложке журнала девушка появилась в кофте с очень откровенным глубоким вырезом. Под наряд она не стала надевать нижнее белье.

«Спасибо @wonderland за то, что дали мне возможность поговорить о фильме, который так много значит для меня, с кем-то, кого я так сильно люблю! И огромное спасибо лучшей команде», - подписала фото звезда.

В комментариях юной красотке оставили массу приятных слов.

«Королева», «Вот это вид», «Я люблю тебя», «Ты невероятная», «Дочь своего отца», «Какая красотка», «Наряд просто бомба», «Ты так похожа на мать», «Невероятная молодая звезда», - пишут пользователи сети.

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