Юна дочка Джонні Деппа і Ванесси Параді Лілі-Роуз Депп вразила пікантним нарядом

Як повідомляє Politeka.net, у себе в сторіс в Instagram молода актриса і модель опублікувала кілька кадрів, зроблених, найімовірніше, для реклами.

На першому фото 21-річна зірка позувала в досить дивному синьому костюмі, який складався з довгої спідниці і піджака. Пікантності образу надав бант на бюсті красуні. Бант був виконаний з білої тканини, яка прекрасно гармоніювала з білими колготами.

На другому фото юна модель постала в купальнику яскравого забарвлення. Вона зняла себе здалеку, тому у шанувальників не було можливості в деталях розгледіти її фігурку і спокусливі вигини тіла. Однак видно, що Лілі-Роуз в хорошій формі.

Як відомо, Лілі-Роуз Депп вирішила піти по стопах батьків. Вона почала модельну кар'єру зовсім юною, а пізніше стала пробувати себе і в кіно. На її рахунку вже близько десяти ролей в різних фільмах.

Раніше ми писали, що дочка Деппа приголомшила публіку зовнішнім виглядом. Дівчина опублікувала фото, на якому позувала в бікіні. Модель вибрала мініатюрний купальник, а образ доповнила солом'яним капелюшком. Приводом для бурхливих коментарів стали неголені пахви зірки і облізлий манікюр.

Нагадаємо, що юна дочка Джонні Деппа захопила чарівною фігуркою в мікро-топі, тато може пишатися:"досконалість".

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