"Зраджував їй не тільки з Анджеліною Джолі, але і з..."

Зірку Голлівуду Джонні Деппа чекає черговий судовий процес

Про це повідомляється в Instagram-акаунті програми "Зірковий шлях".

Так, колишня дружина актора Ембер Герд звинуватила свого екс-чоловіка, що він їй нібито зраджував з Анджеліною Джолі.

Більш того, американська актора пообіцяла у суді навести докази того, що Джонні Депп зраджував їй не лише з Анджеліною Джолі, а й з іншою зіркою Голлівуду Кірою Найтлі.

"Колишні зустрінуться в суді вже на початку 2021-го. Цього разу акторка заявляє — має факти, які доводять невірність Джонні Деппа. Ба більше, з колежанками Кірою Найтлі та Анджеліною Джолі", - йдеться у повідомленні.

За інформацією журналістів, після таких звинувачень Ембер Герд налаштована дуже войовниче та сподівається перемогти Деппа у суді.

"Відомо, що Герд налаштована рішуче. А її адвокати зроблять усе можливе, аби довести — брехня чоловіка нашкодила психіці зірки", - підсумували у "Зірковому шляху".

"А нефіг було дружину кидати і гуляти на стороні, а потім ще й одружуватися", "бідний Депп", " цікаво, їй самій не набридло?",- відреагували користувачі в коментарях.

До цього ми розповідали, як Анджеліна Джолі здивувала фанатів хворобливою худорбою.

Анджеліна була одягнена в чорне відкрите плаття. Корсет утримував бюст зірки, а руки і плечі залишилися відкритими, тому фанати відразу звернули увагу, що актриса сильно схудла.

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