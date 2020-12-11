"Изменял ей не только с Анджелиной Джоли, но и с..."

Звезду Голливуда Джонни Деппа ждет очередной судебный процесс

Об этом сообщается в Instagram-аккаунте программы "Звездный путь".

Так, бывшая жена актера Эмбер Герд обвинила своего экс-мужа, что он ей якобы изменял с Анджелиной Джоли.

Более того, американская актера пообещала в суде привести доказательства того, что Джонни Депп изменял ей не только с Анджелиной Джоли, но и с другой звездой Голливуда Кирой Найтли.

"Бывшие встретятся в суде уже в начале 2021-го. На этот раз актриса заявляет — имеет факты, доказывающие неверность Джонни Деппа. Более того, с коллегами Кирой Найтли и Анджелиной Джоли", - говорится в сообщении.

По информации журналистов, после таких обвинений Эмбер Герд настроена очень воинственно и надеется победить Деппа в суде.

"Известно, что Герд настроена решительно. А ее адвокаты сделают все возможное, чтобы доказать — ложь мужа навредила психике звезды", - подытожили в "Звездном пути".

"А нефиг было жену бросать и гулять на стороне, а потом еще и жениться", "Бедный Депп", "Интересно, ей самой не надоело?", - отреагировали пользователи в комментариях.

До этого мы рассказывали, как Анджелина Джоли удивила фанатов болезненной худобой.

Анджелина была одета в черное открытое платье. Корсет удерживал бюст звезды, а руки и плечи остались открытыми, поэтому фанаты сразу обратили внимание, что актриса сильно похудела.

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