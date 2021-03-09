Юная дочка Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп поразила пикантным нарядом
Как сообщает Politeka.net, у себя в сторис в Инстаграм молодая актриса и модель опубликовала несколько кадров, сделанных, вероятнее всего, для рекламы.
На первом фото 21-летняя звезда позировала в довольно странном синем костюме, который состоял из длинной юбки и пиджака. Пикантности образу придал бант на бюсте красотки. Бант был выполнен из белой ткани, которая прекрасно гармонировала с белыми колготами.
На втором фото юная модель предстала в купальнике яркой расцветки. Она сняла себя издалека, поэтому у поклонников не было возможности в деталях рассмотреть ее фигурку и соблазнительные изгибы тела. Однако видно, что Лили-Роуз в хорошей форме.
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Как известно, Лили-Роуз Депп решила пойти по стопам родителей. Она начала модельную карьеру совсем юной, а позже стала пробовать себя и в кино. На ее счету уже около десяти ролей в различных фильмах.
Ранее мы писали, что дочка Деппа ошарашила публику внешним видом. Девушка опубликовала фото, на котором позировала в бикини. Модель выбрала миниатюрный купальник, а образ дополнила соломенной шляпкой. Поводом для бурных комментариев стали небритые подмышки звезды и облезлый маникюр.
Напомним, что юная дочь Джонни Деппа восхитила прелестной фигуркой в микро-топе, папа может гордиться: «Совершенство».
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