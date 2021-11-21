Знаменитый украинский боксер Александр Усик выложил в сеть фото, сделанное во время прогулки со своей женой Екатериной.

Как пишет Politeka.net, совместный снимок спортсмен опубликовал у себя в Instagram в разделе Stories.

Усик не часто делится семейными фотографиями, оберегая личную жизнь, однако в этот раз решил показать себя и жену на прогулке.

На новом фото Александр позировал в красной куртке и серой шапке, а его супруга примерила черную кожаную куртку и серые джинсы с вертикальной полоской.

В частности, Екатерина продемонстрировала в кадре подтянутую фигуру и стройные ноги.

На фото пара выглядела очень гармонично.

Отметим, что Александр Усик с со своей будущей женой познакомился еще в школе. Сейчас пара воспитывает троих детей – дочь Елизавету, и сыновей Кирилла и Михаила.

Свою семью боксер считает главным в своей жизни, в то время как спорт для него просто хобби.