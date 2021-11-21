Знаменитый украинский боксер Александр Усик выложил в сеть фото, сделанное во время прогулки со своей женой Екатериной.
Как пишет Politeka.net, совместный снимок спортсмен опубликовал у себя в Instagram в разделе Stories.
Усик не часто делится семейными фотографиями, оберегая личную жизнь, однако в этот раз решил показать себя и жену на прогулке.
На новом фото Александр позировал в красной куртке и серой шапке, а его супруга примерила черную кожаную куртку и серые джинсы с вертикальной полоской.
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В частности, Екатерина продемонстрировала в кадре подтянутую фигуру и стройные ноги.
На фото пара выглядела очень гармонично.
Отметим, что Александр Усик с со своей будущей женой познакомился еще в школе. Сейчас пара воспитывает троих детей – дочь Елизавету, и сыновей Кирилла и Михаила.
Свою семью боксер считает главным в своей жизни, в то время как спорт для него просто хобби.
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