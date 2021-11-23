Знаменитая певица Настя Каменских, которая недавно рассказывала о том, как обычно проходят ее будни дома, записала несколько интервью с молодым исполнителем Васей Демчуком.

Как известно, совсем недавно популярная украинская певица Настя Каменских представила дуэтную композицию с молодым исполнителем Васей Демчуком. А теперь опубликовала в Стори несколько моментов из нового интервью, которое записывала вместе с исполнителем.

Недавно Настя и Вася пришли на интервью, в котором рассказали о причинах записать вместе дуэт и о том, что именно им пришлось по душе во время работы.

«Очень быстро все произошло, все записали и решили, так оперативненько» - прокомментировали артисты и спели вместе отрывок со своей песни. В сети уже успели назвать молодого исполнителя заменой Потапу, с которым Каменских долгое время пела дуэтом.

Напомним, Каменских в кожаном наряде и колготах в сеточку заинтриговала видом

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