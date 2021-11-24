Известная певица Настя Каменских выложила в сети очаровательные кадры с "Вечера премьер", на которых появилась в соблазнительном образе.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно представила очаровательный клип на дуэтную песню с Васей Демчуком, поделилась в соцсети Instagram яркими кадрами с концерта "Вечера Премьер".

Для светского выхода Настя выбрала интересный наряд – на ней темно-синяя мини-юбка с пиджаком и яркий желтый топик. Этот наряд красиво подчеркнул аппетитное декольте и стройные ножки в высоких желтых сапогах. Волосы певицы распущены во влажной укладке, а на ее лице яркий макияж и сияющая улыбка.

В подписи к публикации Каменских написала: "Смотрите live-премьеру песни "Обидно" уже скоро на Вечере премьер с @kosadcha. Это будет очень яркий, динамичный и соблазнительный номер, режиссёром которого стал @german.nenov. Не пропустите!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись обсуждать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях.

Напомним, Потап заставил Каменских танцевать "под его дудку", кадры попали в сеть: "Началось!".

Как сообщала Politeka, Каменских удивила признанием, кто им с Потапом готовит, и это не домработница: "По два блюда...".

Также Politeka писала, что Каменских, найдя молодую "замену" Потапу, разговорилась о личном: "Очень быстро все произошло".