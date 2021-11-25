Известный продюсер и исполнитель Алексей Потапенко (Потап) показал видео забавных танцев с известным телеведущим Даниэлем Салемом.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский репер и продюсер Алексей Потапенко, который вял в жены певицу Настю Каменских, часто радует поклонников забавными публикациями в своем Instagram. В последнее время на странице Потапа в соцсети стали появляться забавные ролики, на которых он вместе с известными звездами исполняет веселый танец под свой будущий хит.

Так, в этот раз в Алексей пошел в пляс известным телеведущим и участником одного из сезонов "Танців з зірками" Даниэлем Салемом. В ролике двое модных мужчин забавно танцуют, синхронно исполняя заученные одинаковые движения. При этом в комментариях отметили, что Потап в этом ролике выглядит особенно стильно.

В подписи к публикации артист отметил страницу Даниэля, и написал: "Красавчик". А поклонники тут же принялись обсуждать ролик: "Какой крутой", "И это делают взрослые самодостаточные мужчины", "Каждый видос одно и то же", "Молодцы", "Чувак слева так угорает, будто получил приглашение на гей-вечеринку", "Классно".

Напомним, Потап заставил Каменских танцевать "под его дудку", кадры попали в сеть: "Началось!".

Как сообщала Politeka, Каменских удивила признанием, кто им с Потапом готовит, и это не домработница: "По два блюда...".

Также Politeka писала, что Экс-жена Потапа Горовая решилась на откровения в гостях у Ефросининой: "Одна из первых, кому…".