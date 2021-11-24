Бывшая жена украинского исполнителя Алексея Потапенко (Потапа), известный продюсер Ирина Горовая впечатлила сеть своими откровениями.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Маши Ефросининой вышел анонс интервью с продюсером и бизнес-вумен.

«Новый выпуск #ОНихВсеГоворят посвящён серому кардиналу @mozgi_group и @mozgientertainment Ирине Горовой. В кругах шоубизнеса давным давно Иру узнали, как жену Потапа, продюсера его музыкальных проектов и… в последствии, как женщину, которая, разведясь без публичных срачей с харизматичным и мега популярным мужчиной, умудрилась остаться его партнёром по бизнесу. Мало того, она одна из первых, кому удалось выстроить из всех проектов Мозгов свою если не империю, то точно прибыльную кампанию!», - отметила телеведущая.

В комментариях поклонники стали расхваливать интервью, отмечая, что Ирина произвела на них огромное впечатление.

«Очень нравится», «Очень вдохновляющее интервью. Обычно Ирина за кадром, поэтому всегда хотелось узнать о ней побольше», «Ира очень интересный человек! Открыла ее с новой стороны для себя!», «При просмотре интервью ужасно захотелось поработать в «MOZGI Entertainment»! Какие профи, энергетика, четкость, творчество – идеально», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ирина Горовая показала, с кем развлекалась в испанской столице, фото: "Красивые".

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