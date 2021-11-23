Колишня дружина відомого виконавця Олексія Потапенка (Потапа) Ірина Горова поділилася враженнями від прогулянки по пустелі на українській машині.

Як пише Politeka.net, Ірина Горова - успішний продюсер, співзасновник продюсерського центру Mozgi Entertainment, CEO і генеральний продюсер групи компаній MOZGI GROUP. Вони з Потапом розлучилися в 2014 році після 15 років шлюбу.

Зараз Горова працює з українськими зірками і часто буває за кордоном. У новому пості на своїй сторінці в Instagram вона розповіла про прогулянку по пустелі під час поїздки в Дубай.

За словами продюсера, вони каталися по Пісках на всюдиході "Шерп". Горова прийшла в захват від цієї машини.

"У мене ще одна любов - sherp. Я вважаю, що це найкраща машина для непрохідних і складно доступних місць в будь-якій точці світу. Особливо приємно, що це машина придумана і вироблена в Україні і в Дубаї вони користуються популярністю у туристів з усього світу. Море вражень, емоцій і заряду енергії. Дуже раджу", - написала продюсер.

Вона поділилася фото і відео, на яких показала свою прогулянку по дюнах. Судячи з задоволеної посмішки на знімках, Горовий такий спосіб розваги дійсно сподобався.

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