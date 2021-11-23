Бывшая жена известного исполнителя Алексея Потапенко (Потапа) Ирина Горовая поделилась впечатлениями от прогулки по пустыне на украинской машине.
Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая – успешный продюсер, соучредитель продюсерского центра Mozgi Entertainment, CEO и генеральный продюсер группы компаний MOZGI GROUP. Они с Потапом развелись в 2014 году после 15 лет брака.
Сейчас Горовая работает с украинскими звездами и часто бывает за границей. В новом посте на своей странице в Инстаграм она рассказала о прогулке по пустыне во время поездки в Дубай.
По словам продюсера, они катались по пескам на вездеходе «Шерп». Горовая пришла в восторг от этой машины.
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«У меня еще одна любовь - sherp. Я считаю, что это лучшая машина для непроходимых и сложно доступных мест в любой точке мира. Особенно приятно, что это машина придумана и произведена в Украине и в Дубаи они пользуются популярностью у туристов со всего мира. Море впечатлений, эмоций и заряда энергии. Очень советую», - написала продюсер.
Она поделилась фото и видео, на которых показала свою прогулку по дюнам. Судя по довольной улыбке на снимках, Горовой такой способ развлечения действительно понравился.
Напомним, экс-жена Потапа Горовая похвасталась поездкой в Дубай, кадры развлечений.
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