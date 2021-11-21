Бывшая жена известного исполнителя Алексея Потапенко (Потапа) Ирина Горовая показала, что поразило ее во время недавней поездки в Дубай.

Ирина Горовая – успешный продюсер, соучредитель продюсерского центра Mozgi Entertainment, CEO и генеральный продюсер группы компаний MOZGI GROUP. На протяжении 15 лет она была замужем за Потапом, однако в 2014 году пара официально развелась. Сейчас они поддерживают дружеские отношения и воспитывают общего сына Андрея.

Горовая продолжает работать в украинском шоу-бизнесе, а параллельно с этим много путешествует. Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм она рассказала о недавней поездке в Дубай на выставку EXPO 2020 Dubai.

«Море впечатлений, эмоций и инсайтов. Поразил Дубайский павильон своей концептуальностью и целостностью, Саудовская Аравия внутренним контентом и историей, Япония технологичностью, Америка ожидаемо гордостью за страну и конечно Украина, которая впервые выставлялась и очень достойно», - поделилась своими впечатлениями продюсер.

Она также показала снимки из поездки и с самой выставки.

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